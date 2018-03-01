Tokat’ta kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide yüzlerce hayvan kafatası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler boş arazide bulunan hayvan kafataslarını ve kemikleri fark etti. Büyükbaş hayvanlara ait olduğu anlaşılan ve çok sayıda hayvan küpesinin de bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler, kaçak kesim ihtimali üzerinde duruyor. Yeniyurt Mahallesinin yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde bulunan kemiklerden alınan numuneler, bölgeye gelen Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

(Dursun Ekrem Er/İHA)