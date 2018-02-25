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Arananlar listesinde kırmızı kategoride

Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

25 Şubat 2018 Pazar 12:36
Arananlar listesinde kırmızı kategoride

Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

Prag’da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim’in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Çek yetkililer, Salih Müslim’i yakaladı ve gözaltına aldı. Müslim hakkında geçici gözaltı kararı verildiği açıklanırken, Türkiye terörist başının iadesi için harekete geçti.

67 yaşındaki Salih Müslim, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

(İHA)
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