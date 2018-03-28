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Arama çalışmaları 6. gününde

Trabzon’un Maçka ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takipte bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları 6 gündür hem karadan hem de havadan sürüyor.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:14
Arama çalışmaları 6. gününde

Trabzon’un Maçka ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takipte bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları 6 gündür hem karadan hem de havadan sürüyor.

Arama çalışmalarına 2 helikopter, 4 drone havadan destek verirken, farklı illerden gelen polis, jandarma, sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 63 dalgıç yaklaşık 25 kilometrelik alanda Mehmet Ayan’ı arıyor.

Arama çalışmaları kapsamında dere suyunun azalması için bölgede bulunan HES’lerin kapakları kapatılırken, derenin denizle buluştuğu yere kameralar yerleştirildi. Ayrıca derenin farklı yerlerinde bentler kurulurken, arama çalışmalarına gönüllülerde destek veriyor.

Öte yandan 22 Mart gecesi saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kaybolmuştu.

(Bekir Koca - Ozan Köse/İHA)
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