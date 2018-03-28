Arama çalışmaları 6. gününde

Trabzon’un Maçka ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takipte bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları 6 gündür hem karadan hem de havadan sürüyor.