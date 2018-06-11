Ankara’da vatandaşlar camilere akın etti

Ankara’da vatandaşlar Kadir Gecesi’nde Kocatepe Camii, Hacı Bayram Veli Camii ve Melike Hatun Camii’ne akın etti.

Kadir Gecesi, İslam dinine göre Kur’an-ı Kerim’in , Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir gecesi, Ramazan’ın 27’inci gecesi olan bu gece idrak ediliyor. İslam dininde Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Ankaralı vatandaşlar Kocatepe Camii, Hacı Bayram Veli Camii ve Melike Hatun Camii’ne akın etti. Camilerin içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazlarını avlu ve kubbelerin arasına açtıkları kilimler üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kur’an-ı Kerim okudu, mevlit dinledi ve dua etti. Ayrıca ibadet etmek için camiye gelenlere lokum ve su ikramı da yapıldı. Melike Hatun Camiinin avlusunda sahuru bekleyen vatandaş Kadir gecesinin önemiyle ilgili, “Bu gece çok mübarek bir gecedir. 5 Kandil’den bir gece. Bu geceyi idrak etmeye çalışıyoruz. Hangi günde olduğu belli değil ancak bu gece olması umuduyla bu gece idrak ediyoruz, inşallah Rabbim bu gece olmasını nasip etsin. Bu gecenin bereketiyle inşallah İslam ümmetinin üzerine bir rahmet olmasını diliyoruz. Arakan, Kudüs, Suriye zulüm altında Ancak ümmetin durumu çok daha kötü, onlardan daha kötü. Zira basiret ve feraseti kaybetmiş durumdayız. Rabbim inşallah bu gecenin hürmetiyle bize basiret ve feraset nasip etsin. Kudüs’ü de, Arakan’ı da, Suriye’yeyi de derdimiz etmeyi nasip etsin inşallah, rabbim” dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)