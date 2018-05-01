Ankara’da kutlamaların adresi Anadolu Meydanı’ydı

Başkent’te çeşitli konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirdiği 1 Mayıs kutlamaları, çekilen halaylar ve söylenen türkülerin ardından son buldu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) oluşturduğu tertip komitesinin öncülüğünde 1 Mayıs’ı kutlamak için gelen katılımcılar, saat 10.00 sıralarında AKM önünde toplandı. Burada polisin kontrol noktasından geçenler Kazım Karabekir Caddesi’nde oluşturulan kortejde yerini aldı. Polis arama noktasında eylemcileri tek tek ararken, bozuk para, kalem, parfüm, ruj ve benzeri malzemelere el koydu. Polis, sakıncalı gördüğü bazı pankartların da alana sokulmasına izin vermedi. Bu nedenle zaman zaman, arama noktasından geçen katılımcılarla polis arasında gerginlikler yaşandı.

ÇEŞİTLİ GRUPLAR SAHNE ALDI

Kutlamalara, sendikaların yanı sıra, siyasi partiler, yöresel dernekler, çevreci örgütler, öğrenciler, kadın dernekleri, taraftar grupları ve bazı meslek örgütleri katıldı. Kadın örgütleri ve öğrencilerin açtığı pankartlar ve yürüyüş sırasındaki sloganları ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yürüyüşün ardından binlerce kişi, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak, Anadolu Meydanı’nda kurulan platformun önünde toplandı. Burada hep bir ağızdan 1 Mayıs Marşı söylenip, konuşmalar yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan çeşitli müzik grupları söyledikleri şarkılarla alandakileri coşturdu. Kutlamalar, coşkuyla çekilen halaylardan sonra son buldu.

(İHA)