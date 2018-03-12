Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
sağanak
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118237
ALTIN
164.638
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.3852
EURO
4.7776
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ankara’da flaş otopark kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otoparkların bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL uygulamasına geçilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 20:23
Ankara’da flaş otopark kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otoparkların bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL uygulamasına geçilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın imzasıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan “Büyükşehir Belediyesine ait otoparklarda bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL” uygulamasına geçilmesi konusundaki Başkanlık yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesinden kararla ilgili yapılan açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesine ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlarımızı otopark alışkanlığına sevk etmek için tüm otoparklarda ücret tarifesinin bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL olarak uygulanacaktır” denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar’dan Katar’daki Türk firmalarının stantlarına ziyaret
Akar’dan Katar’daki Türk firmalarının stantlarına ziyaret
Teröristlerden sivillere engel
Teröristlerden sivillere engel
Cinderes bölgesinde 1 asker şehit, 1 asker yaralı”
Cinderes bölgesinde 1 asker şehit, 1 asker yaralı”
TSK: "Cinderes’te 1 asker şehit oldu"
TSK: "Cinderes’te 1 asker şehit oldu"
İletişim Platformu iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı
İletişim Platformu iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı
"Cumhurbaşkanımızın şiiri okuması benim için bir gurur oldu”
"Cumhurbaşkanımızın şiiri okuması benim için bir gurur oldu”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim