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Ankara Valiliğinden “siyah minibüs” açıklaması

Ankara Valiliği, Yenimahalle Faruk Verimer İlkokulu etrafında siyah bir minibüsün dolaştığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:36
Ankara Valiliğinden “siyah minibüs” açıklaması

Ankara Valiliği, Yenimahalle Faruk Verimer İlkokulu etrafında siyah bir minibüsün dolaştığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “İlimiz Yenimahalle ilçesi Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Erhan Tosunöz’ün, kendisine gelen bir telefon bilgisi üzerine, siyah renkli bir minibüsün ara sokaklarda ve okul etrafında dolaştığını belirterek öğretmenleri daha dikkatli olmaları için bir yazı ile uyardığı tespit edilmiştir.

Okul Müdürlüğünün yazısında bahsi geçen araç ile ilgili olarak yapılan araştırmada; söz konusu aracın bir veliye ait 06 AY plakalı araç olduğu, Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Erhan Tosunöz’ün, gerekli araştırma ve incelemeyi yapmadan, sıralı amirlerine ve güvenlik güçlerine bilgi vermeden, öğretmen ve öğrenci velilerini korku ve paniğe sevk edecek şekilde yazı yazdığı anlaşılmıştır. Endişe ve korkuya yol açan bu durum ile ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmıştır. Başlatılan inceleme sonuçlanınca kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilecektir” denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)
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