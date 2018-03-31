Ambarlı Limanında tır kuyruğu çilesi

İstanbul’da Ambarlı Limanına girmek isteyen yüzlerce tırın oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi. Saatlerce limana girmek için bekleyen tır şoförlerinin çektiği çile havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

İstanbul’da Ambarlı Limanına girmek isteyen yüzlerce tırın, gümrük işlemlerinin yavaş olmasından dolayı oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi. Limana girebilmek için saatlerce sıra bekleyen tır şoförlerinin çilesi çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

Havadan çekilen görüntülerde tırların Ambarlı Limanı içerisinde gümrük işlemlerini yaptıkları yere kadar kuyruk oluştuğu görülüyor. Evlerine gitmek isteyen birçok vatandaş ise tır kuyruğunun arasında trafiğe takılarak ilerleyebiliyor. Ambarlı Limanı güvenlik görevlileri ise oluşan tır kuyruklarını sıraya sokabilmek için yolda bekliyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)