Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117593
ALTIN
165.270
DOLAR
3.8778
STERLİN
5.4174
EURO
4.7958
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Alanya şehidini uğurladı

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın cenazesi memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde defnedildi.

14 Mart 2018 Çarşamba 17:32
Alanya şehidini uğurladı

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın cenazesi memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde defnedildi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’nın araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Diyarbakır Seladdin Eyyubi Devlet Hastanesinde şehit olan Lice 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal (24) için Alanya Gürses Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu konvoy eşliğinde alana getirildi. Şehidin annesi Gülsüm, babası Mustafa Uysal güçlükle ayakta durabildi. Şehidin bir süre önce ayrıldığı eski eşi Arzu Yılmaz ve 4 yaşındaki kızı Ada Uysal da cenaze törenine katıldı. Minik Ada’nın askeri üniformayla babasının fotoğrafının altında annesinin kucağında uyuduğu görüldü.

Uysal’ın cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan namazın ardından omuzlara alınarak bando ve tekbirler eşliğinde bir süre taşındı. Daha sonra cenaze aracıyla Bektaş Mezarlığına getirilen getirilen Uysal’ın cenazesi, burada defnedildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Uysal ailesine baş sağlığı diledi.

Törene, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, askeri erkan, polis, gaziler, şehidin yakınları ve binlerce Alanyalı katıldı.

(Erdal Anak/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenaze töreninde gelen telefonla şok oldular
Cenaze töreninde gelen telefonla şok oldular
Başkan Kocaoğlu: "Fiyatları düşürmeceğiz"
Başkan Kocaoğlu: "Fiyatları düşürmeceğiz"
Tabelaları söküldü
Tabelaları söküldü
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Aras Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Aras Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Ponzi Arzu’dan 15 sayfalık itiraf
Ponzi Arzu’dan 15 sayfalık itiraf
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim