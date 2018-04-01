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Akar birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargah ve komuta yerlerinde incelemelerde bulundu.

01 Nisan 2018 Pazar 22:36
Akar birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargah ve komuta yerlerinde incelemelerde bulundu.

TSK’dan yapılan açıklamaya göre; Orgeneral Hulusi Akar, bölgedeki birlik komutanları ile son gelişmeler ve alınan/alınacak tedbirler hakkında görüştü. Akar denetlemeler esnasında, Zeytin Dalı Harekatının kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü, harekat kapsamında tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütüldüğünü, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmakta olduğunu, sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların asla hedef alınmadığını, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu belirtti.

Harekat kapsamında özellikle meskun mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini belirten Akar, terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardımcı olunduğunu, can ve mal emniyetleri için her türlü tedbirin alındığını, sivil/masum kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlık hizmeti ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını ifade etti.

Akar, ayrıca harekat kapsamında göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutladı ve başarılar diledi. Akar bu vesileyle Zeytin Dalı Harekatının başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi şehitlere Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu.

(Caner Ünver/İHA)
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