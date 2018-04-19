Ahırlarda elektrik üretiyorlar

Büyükbaş hayvan yetiştirmek için kurduğu iş yerinde, tüketeceği enerjiyi kendisi üretmeye kalkınca enerji satan bir firma haline geldi.

İstanbul’da yaşayan Sivaslı girişimci İdris Kaya, memleketinde yatırım yapmak ve istihdama katkıda bulunmak için Suşehri İlçesi Küçükgüzel köyde büyük baş hayvan yetiştirmek için büyük bir tesis kurdu. Kaya, tesisin elektrik tüketimini kendi imkanları ile karşılamak için ahırların çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi. Yaklaşık 2 milyon lira harcayıp çatılara bin 800 panel yerleştiren Kara, neredeyse tüketiminin 10 katı kadar enerji üretmeye başladı. Şimdi ise üretilen fazla enerjiyi elektrik dağıtım şirketine satıp gelir elde ediyor.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız tesis görevlisi Şaban Eren, panelleri kendi tüketimlerini karşılamak için kurduklarını belirtip, “Güneş enerji panellerine kendi ihtiyacımızı karşılamak için başvurmuştuk. Fazla enerji üretimi oldu. Bu fazla üretim enerji dağıtım firmasına satılıyor. Burada ürettiğimiz fazla elektriğin 20-25 bin lira gibi bir getirisi var. Burada bin 800 civarında panel var. Maliyeti 2 milyonu geçti. 480 mw enerji üretiyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)