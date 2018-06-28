AGİT heyeti YSK’da

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti.
AGİT heyeti YSK Başkanı Sadi Güven ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet görüşmenin ardından açıklama yapmadan ayrıldı.(İHA)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti.
AGİT heyeti YSK Başkanı Sadi Güven ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet görüşmenin ardından açıklama yapmadan ayrıldı.(İHA)