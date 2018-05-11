Afrin’den dönen Özel Harekatlar sevinç gözyaşlarıyla karşılandı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Şubat 2018 tarihinde Bursa’dan Afrin’e uğurlanan ve görevlerini başarıyla tamamlayarak yurda geri dönen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne 22 Polis Özel Harekât mensubu ailelerin sevinç gözyaşları ve dualar ile karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere 22 Şubat 2018 tarihinden Bursa’dan Afrin’e uğurlanan 22 Polis Özel Harekat mensubu, görevlerini başarı yerine getirerek 79 gün sonra Bursa’ya geri döndü. Motorize ekiplerin yaptığı konvoy ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’ne gelen Afrin kahramanlarını, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, il Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve aileleri tarafından karşıladı. Özel Harekat Polisleri, aileleri ve yakınları ile sarılarak hasret giderdi. Bazı polisler ve aileleri sarılırken gözyaşlarını tutamadı. Karşılama töreninin ardından dua ve tekbirler eşliğinde kurban kesildi. Özel Harekat Polislerine, birer kahraman olduklarını dile getiren Bursa Valisi İzzettin Küçük, ’’ 22 Şubat tarihinde sizleri buradan uğurladık. Çok kısa bir sürede, düşman güçlerinin, teröristlerin ülkemize kurmak istediği tuzağı param parça ettiniz, yok ettiniz ve evinize sağ sağlim döndünüz. Allah’a hamdolsun. Sizlerle, aileniz, biz ve ülkemiz gurur duyuyor. Kısa bir zamanda onlara o bölgeyi dar ettiniz. Şehitler verdik. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sizin isimleriniz, bundan sonra taşıdığınız en büyük emanet olacak. Çocuklarınıza, o pak isminiz en büyük mirasınız olacaktır. Aileleriniz, kulaklarında bir haber, ufuklarda bir geliş bekliyordu, bu gün o gün’’ dedi.

(İHA)