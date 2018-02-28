Afrin’deki askerlere bin kilo ‘Anne Mantısı’

İstanbul’da Afrin’deki Mehmetçikler için bir araya gelen 200 kadın, üç günde bin kilo ‘anne mantısı’ yaparak Mehmetçiklere gönderdi.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın eşi Sabiha Yılmaz’ın koordinesinde bir araya gelen 200 kadın üç gün içerisinde Afrin’deki askerlere mantı yapmak için seferber oldu. Kadınlar, gece gündüz çalışarak bin kilonun üzerinde mantı yaptı. Kadınların bir kısmı hamur açarken, bir kısmı da mantıları doldurdu. El emeği verilerek yapılan anne mantıları, bugün kolilere doldurularak kamyonetle yola çıktı. Koordinasyonu yapan Sabiha Yılmaz, “Bugün askerlerimiz için gönlümüzü, kalbimizi vererek mantı kapatıyoruz. Bir nebze olsun onlara destek olmak istiyoruz. Askerimizin ihtiyacını devletimiz gideriyor, devletimiz güçlü bir devlet ama biz de kalbimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. O yüzden arkadaşlarımızla bir organizasyon yaptık. Hedefimiz bin kilo mantı yapmaktı ve şuan yapıldı. İki yüz arkadaşımız vardiyalı olarak çalıştı. Beş bin askerimize hatta daha da fazlasına ulaşır diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Mantı yapan annelerden Gülay Aydemir, “Afrin’e komşularımız mantı yaparken haberimiz oldu. Kızılelmaya giden Mehmetçiklerimiz için bizler de orada olmak, bir şeyler yapmak istedik ama şuan elimizden bu geliyor. Mantı ile onlarla gönülden bir köprü kurmak istiyoruz, yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız ne zaman bizi Afrin’e çağırırsa hepimiz hazırız. Bizler Nenehatunların torunlarıyız” diye konuştu.

Bazı annelerin mantı yaparken duygulandıkları ve konuşmakta güçlük çektikleri görüldü.

(Mustafa Esen/İHA)