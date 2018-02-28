Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119070
ALTIN
161.226
DOLAR
3.8026
STERLİN
5.2472
EURO
4.6450
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Afrin’deki askerlere bin kilo ‘Anne Mantısı’

İstanbul’da Afrin’deki Mehmetçikler için bir araya gelen 200 kadın, üç günde bin kilo ‘anne mantısı’ yaparak Mehmetçiklere gönderdi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:47
Afrin’deki askerlere bin kilo ‘Anne Mantısı’

İstanbul’da Afrin’deki Mehmetçikler için bir araya gelen 200 kadın, üç günde bin kilo ‘anne mantısı’ yaparak Mehmetçiklere gönderdi.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın eşi Sabiha Yılmaz’ın koordinesinde bir araya gelen 200 kadın üç gün içerisinde Afrin’deki askerlere mantı yapmak için seferber oldu. Kadınlar, gece gündüz çalışarak bin kilonun üzerinde mantı yaptı. Kadınların bir kısmı hamur açarken, bir kısmı da mantıları doldurdu. El emeği verilerek yapılan anne mantıları, bugün kolilere doldurularak kamyonetle yola çıktı. Koordinasyonu yapan Sabiha Yılmaz, “Bugün askerlerimiz için gönlümüzü, kalbimizi vererek mantı kapatıyoruz. Bir nebze olsun onlara destek olmak istiyoruz. Askerimizin ihtiyacını devletimiz gideriyor, devletimiz güçlü bir devlet ama biz de kalbimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. O yüzden arkadaşlarımızla bir organizasyon yaptık. Hedefimiz bin kilo mantı yapmaktı ve şuan yapıldı. İki yüz arkadaşımız vardiyalı olarak çalıştı. Beş bin askerimize hatta daha da fazlasına ulaşır diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Mantı yapan annelerden Gülay Aydemir, “Afrin’e komşularımız mantı yaparken haberimiz oldu. Kızılelmaya giden Mehmetçiklerimiz için bizler de orada olmak, bir şeyler yapmak istedik ama şuan elimizden bu geliyor. Mantı ile onlarla gönülden bir köprü kurmak istiyoruz, yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız ne zaman bizi Afrin’e çağırırsa hepimiz hazırız. Bizler Nenehatunların torunlarıyız” diye konuştu.

Bazı annelerin mantı yaparken duygulandıkları ve konuşmakta güçlük çektikleri görüldü.

(Mustafa Esen/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncular Fatma Avlar’ın sırasına karanfil bıraktı
Ünlü oyuncular Fatma Avlar’ın sırasına karanfil bıraktı
JÖH’ler Afrin’e hareket etti
JÖH’ler Afrin’e hareket etti
Önce fırtına ardından sağanak yağış
Önce fırtına ardından sağanak yağış
Manisa-İzmir yolu göle döndü
Manisa-İzmir yolu göle döndü
Evini su bastı, poşet giyerek suya girdi
Evini su bastı, poşet giyerek suya girdi
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’da kar yağışı başladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim