Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114129
ALTIN
170.692
DOLAR
4.0104
STERLİN
5.6331
EURO
4.9342
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Afrin’de yaralanan asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

29 Mart 2018 Perşembe 08:49
Afrin’de yaralanan asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
70 muvazzaf asker hakkında gözaltı
70 muvazzaf asker hakkında gözaltı
Edirne’de ’taşkın kabusu’ havadan görüntülendi
Edirne’de ’taşkın kabusu’ havadan görüntülendi
112 öğrencinin zehirlenmesiyle ilgili resmi açıklama
112 öğrencinin zehirlenmesiyle ilgili resmi açıklama
Teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi
Teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi
Çöl tozu havadan görüntülendi
Çöl tozu havadan görüntülendi
İBB Başkanı Uysal’dan ’metrobüs’ açıklaması
İBB Başkanı Uysal’dan ’metrobüs’ açıklaması
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim