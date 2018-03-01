Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117583
ALTIN
160.463
DOLAR
3.8161
STERLİN
5.2464
EURO
4.6466
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Afrin’de kurtarılan bölgeler YPG’den temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in Bülbül bölgesine bağlı Kastal Mikdat köyünü YPG/PKK ve DEAŞ’tan kurtardı.

01 Mart 2018 Perşembe 15:46
Afrin’de kurtarılan bölgeler YPG’den temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in Bülbül bölgesine bağlı Kastal Mikdat köyünü YPG/PKK ve DEAŞ’tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK ve DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’in Bülbül bölgesinde bulunan ve TSK ile ÖSO birlikleri tarafından ele geçirilen Kastal Mikdat köyünde tuzaklanmış patlayıcı ve tuzakları imha ediyor.

Ayrıca son 2 gündür Şeyh Hadid Beldesi’ne bağlı Harmanlık, Yukarı Sinara ve Aşağı Sinara köyleri PKK’dan temizlenerek, Raco ve Cinderes’deki kurtarılmış bölgeler birleştirildi, Şeyh Hadid belde merkezi de 3 yönden kuşatıldı.

(Adem Karagöz - İsmet Biçen/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı nakliyecilerden konvoy eylemi
Şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı nakliyecilerden konvoy eylemi
Raco dağının etekleri ateş altında
Raco dağının etekleri ateş altında
Sultanbekov Türkiye için yazdığı şarkıyı ilk kez okudu
Sultanbekov Türkiye için yazdığı şarkıyı ilk kez okudu
Ispartalı belediye başkanı videosuyla fenomen oldu, paylaşımlara inanamadı
Ispartalı belediye başkanı videosuyla fenomen oldu, paylaşımlara inanamadı
Yurttan kar manzaraları
Yurttan kar manzaraları
Öğrencilerin gözü önünde 3’üncü kattan aşağı atladı
Öğrencilerin gözü önünde 3’üncü kattan aşağı atladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim