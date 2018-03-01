Afrin’de kurtarılan bölgeler YPG’den temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in Bülbül bölgesine bağlı Kastal Mikdat köyünü YPG/PKK ve DEAŞ’tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK ve DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’in Bülbül bölgesinde bulunan ve TSK ile ÖSO birlikleri tarafından ele geçirilen Kastal Mikdat köyünde tuzaklanmış patlayıcı ve tuzakları imha ediyor.

Ayrıca son 2 gündür Şeyh Hadid Beldesi’ne bağlı Harmanlık, Yukarı Sinara ve Aşağı Sinara köyleri PKK’dan temizlenerek, Raco ve Cinderes’deki kurtarılmış bölgeler birleştirildi, Şeyh Hadid belde merkezi de 3 yönden kuşatıldı.

(Adem Karagöz - İsmet Biçen/İHA)