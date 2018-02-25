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Afrin’de 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

25 Şubat 2018 Pazar 11:40
Afrin’de 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

(İHA)
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