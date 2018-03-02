Afrin şehidi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, Hatay’ın Payas ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Mustafa Ozan Gökçe’nin (25) naaşı önce Payas Karaca Camii Mahallesi’ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Ardından Şehitlik Camisine getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin naaşı, burada cuma namazını müteakip, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan namazın ardından şehitlikte toprağa verildi.

Törene; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar, Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, askeri erkan, şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Mustafa Gökçe’yi, Bakan Faruk Özlü teselli etmeye çalıştı.

4 kardeşten biri olan şehidin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

(Necati İvgin-Mustafa Mert-Ferit Savaş/İHA)