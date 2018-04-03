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Afrin halkı evlerine dönüyor

Afrinliler akın akın evlerine dönüyor.

03 Nisan 2018 Salı 13:32

Afrinliler akın akın evlerine dönüyor.

Uzun kuyruklar oluşturarak büyük bir sevinçle, hayvanları ve hatta köpükleriyle Afrin’e dönen halk, evlerine dönüş için her türlü imkanı ve güvenliği sağlayan Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ettiklerini söyledi. Afrin’de evine dönenlerden Ebu Ahmet, "Biz Akibe köyündeydik. Şimdi Afrin’e geri dönüyoruz. Özgür Suriye Ordusu’nun gençleri, yeme içme gibi her türlü hizmeti sağlıyor. Yarım saat sonra kontrol noktasından geçerek yola devam edeceğiz" dedi. Başka bir Afrinli vatandaş ise şöyle konuştu:

"Çatışmaların başlamasıyla Afrin’den çıkarak Suriye rejiminin kontrolünde bulunan Nubl’e gitmiştik. Şimdi evlerimize dönüyoruz. ÖSO’nun gençleri çok iyi. Hepsi bize saygılı davranıyor."

Afrin’e dönen bir diğer kişi de, Afrin’deki akrabalarının telefonla kendilerini aradığını, burada her şeyin yolunda gittiğini, evlerinin tahrip olmadığını söylediklerini ve bu yüzden Afrin’e geri dönmekte olduklarını söyledi. Kendisi de Arapça ve Kürtçe olarak, burada kendilerine her türlü hizmetin yapıldığını, Afrin dışında bulunanlara seslenerek onların da şehre geri dönmelerini istedi.

(Mahmud Alhalbi/İHA)
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