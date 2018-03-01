Afrin gazisi yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı

Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Bitlis’in Tatvan 10. Komando Tugayı emrinde görevli Konyalı Uzman Çavuş Osman Fidan, tedavisinin ardından yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan ve tedavisi için bir süredir Tatvan’da bulunan Uzman Çavuş Osman Fidan için uğurlama programı düzenlendi. Tatvan Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Uğurlama programına ellerindeki Türk bayraklarıyla katılan Hizan ve Tatvanlı öğrenciler ise Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere yazdıkları mektupları, Afrin’e uğurlanan Kahraman Gazi Uzman Çavuş Osman Fidan’a teslim ettiler.

Uğurlama programına katılan annesi, babası ve eşi başta olmak üzere Kaymakam Özkan, Tugay Komutanı Atay ve diğer katılımcılarla tek tek vedalaşan Uzman Çavuş Osman Fidan, Afrin’deki birliğine katılmak üzere dua ve selamlarla ilçeden uğurlandı.

Uğurlamaya İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Uzman Çavuş Osman Fidan’ın Konya’dan gelen ailesi, Hizan ve Tatvan’dan gelen öğrenciler ile askerler katıldı

(Hakan Okay/İHA)