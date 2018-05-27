“Adliye çalışanlarında sürgün korkusu” haberine yalanlama

Adalet Bakanlığı, internet ortamındaki bir yayın organı tarafından yapılan “Adliye Çalışanlarında Sürgün Korkusu” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü tarafından 21/5/2018 tarihinde tüm teşkilata gönderilen ’personel birim bilgilerinin kontrolü ve güncellenmesi’ konulu yazının internet ortamındaki bir yayın organı tarafından ’Adliye Çalışanlarında Sürgün Korkusu’ başlığıyla haberleştirildiği ve 24 Haziran seçimleri sonrasında adliye çalışanlarının yerlerinin değiştirilerek istifaya zorlanacaklarının iddia edildiği görülmüştür. Adliyelerde görev yapan personelin yer değişikliği işlemleri Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. İsteğe bağlı tayin işlemlerinde değerlendirme yapılırken, personele ait UYAP’taki veriler esas alınmaktadır. Bu nedenle sistem üzerindeki bilgilerin doğru ve güncel tutulması önem taşımaktadır. Personel bilgilerinin güncellenmesi amacıyla önceki yıllarda da aynı mahiyette yazılar yazılmış olup, habere konu olan yazı da aynı mahiyettedir. Haberde yer alan yorum ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

(İHA)