Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
101869
ALTIN
185.123
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0306
EURO
5.2589
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Mevsim sıcaklarının normalin üzerinde seyrettiği Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar dinlenme parklarındaki ağaç gölgelerindeki çimlik alanlarda ve banklarda uyudu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:10
Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Mevsim sıcaklarının normalin üzerinde seyrettiği Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar dinlenme parklarındaki ağaç gölgelerindeki çimlik alanlarda ve banklarda uyudu.

Adana’da çok sayıda termometre 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, dinlenme parklarındaki gölgelerin altında uyudu. Bazı gençler de kafalarına su dökerek serinlemeye çalıştı. Sokaklarda çalışmak zorunda olanlar ise aşırı sıcağa rağmen işlerini yapmaya devam etti.

Mehmet Abdullah Öztürk isimli emekli vatandaş, havanın sıcak olmasına rağmen oruç tutmaktan vazgeçmediğini belirterek, “Hava sıcak ama gölge diye normal. Oruç iyi bir şey. Oruç, insana perhiz yaptırıyor. Yanmış dağa su lazım. Bu oruç yanmış ağaca, madene su vermiş gibi oluyor. İlerleyen sıcaklarda ne yapacağız bilmiyorum. Evde klima var, burada gölge var. Her şey Allah’tan ne yapalım. İnanmak iyi bir şey. İnançsız insan tehlikeli insan. Adananın sıcağı vız gelir trız gider” diye konuştu.

Abdurrahman Kızgın ise “Orucu tutan insanlar sıcağı, soğuğu dinlemez. Belirli bir inancı vardır, o inancı doğrultusunda hareket eder ve refahlık olur” ifadelerini kullandı.

(Nuri Pir - Uğur Dikilitaş/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK keskin nişancıların eğitimi ile ilgili klip paylaştı
TSK keskin nişancıların eğitimi ile ilgili klip paylaştı
Oğul veren arılar balkonu sardı
Oğul veren arılar balkonu sardı
Hatay’ın gözde tatlısı ’közde künefe’
Hatay’ın gözde tatlısı ’közde künefe’
Şehir hatlarından Ramazan seferleri
Şehir hatlarından Ramazan seferleri
Büyük Kudüs mitinginin yapılacağı alan havadan görüntülendi
Büyük Kudüs mitinginin yapılacağı alan havadan görüntülendi
İzmirli tatlıcılar da fıstıklı baklavayı boykot kararı aldı
İzmirli tatlıcılar da fıstıklı baklavayı boykot kararı aldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim