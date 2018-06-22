Adana sağanak yağışa teslim oldu

Adana’da, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler gölette dönerken bazı araçlar yol ortasında mahsur kaldı.

Gece saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Ana caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler ise suyun ortasında araçlarında mahsur kaldı. Araçlarında mahsur kalan kişileri ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Trafikte yağmura yakalanan biri sürücü, “ Lastik boyunda su olduğu için gidemiyoruz” dedi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)