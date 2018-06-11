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Adalar’daki fayton park havadan görüntülendi

İstanbul Büyükada’da atların kaldıkları 140 ahırdan oluşan "Fayton Park" havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde atların yapılan düzenlemeyle daha temiz ve rahat ortamda bakımının yapıldığı ve özgürce dolaşabildiği görülüyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:50

İstanbul Büyükada’da atların kaldıkları 140 ahırdan oluşan "Fayton Park" havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde atların yapılan düzenlemeyle daha temiz ve rahat ortamda bakımının yapıldığı ve özgürce dolaşabildiği görülüyor.

İstanbul’da adalardaki atların durumu çok kez tartışmalara konu olmuştu. Büyükada’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 140 ahırdan oluşan fayton park havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ucu bucağı gözükmeyen ahırlar arasında atların faytonlara sürülmedikleri zaman özgürce dolaşabildikleri görüldü. Annesinin yanından ayrılmak istemeyen küçük bir tay ise renkli görüntüler oluşturdu. Ahırda çalışan işçiler ise ahırın temizliğini yaparken, adalarda bulunan at ahırlarından günlük ortalama 7 ton gübre tasfiye ediliyor. Bu şekilde çevre kirliliğine sebep olan görüntü ortadan kaldırılırken, adalardaki kötü kokunun da önüne geçilmeye çalışılıyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)
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