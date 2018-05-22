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Abhazlar Kafkas Sürgününü unutmadı

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan Abhazlar, Kafkas Sürgününün 154. yılında Kocaeli’de bulunan Babalı sahilinde anma töreni gerçekleştirdi.

22 Mayıs 2018 Salı 15:20

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan Abhazlar, Kafkas Sürgününün 154. yılında Kocaeli’de bulunan Babalı sahilinde anma töreni gerçekleştirdi.

Bundan tam 154 yıl önce yaşanan trajedide, Ruslarla savaşan Kuzey Kafkas halkları, savaşı kaybedince Çarlık Rusyası tarafından başta Anadolu toprakları olmak üzere birçok Osmanlı toprağına sürgün edilmişti. Gemilerle sürgün edilen Çerkes ve Ahbazlar’ın ilk sürgün edildikleri topraklar olan Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Köyü sahilinde anma töreni gerçekleştirildi. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bursa, Eskişehir, Zonguldak, Samsun, Ankara, İzmir gibi birçok ilden sahile gelen Abhazlar, Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreninde sahile çelenk ve karanfiller bıraktı. Abhaz Dernekleri Genel Başkanı Atanur Aksoy ve Abhazya’nın Türkiye Temsilcisi Vadim Haraziya başta olmak üzere dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş, Karadeniz’e karanfiller bırakarak atalarını andı.

"SÜRGÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ"

Gerçekleşen törenlerin sonunda ise meşaleler yakan Ahbazlar, sahil boyunca yürüyüş yaparak büyük halkalar oluşturdu. Son olarak anmalarda her yıl yakılan nart ateşi meşalelerin atılmasıyla yakıldı. Gerçekleşen törenler, sabahın erken saatlerine kadar sürerken özellikle gençler “Sürgün Nöbeti” tutarak sabahın erken saatlerine kadar sahilden ayrılmadı.

Törende konuşan Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Atanur Aksoy, “Bu yaşanan büyük sürgünde atalarımız yaşamını yitirdi. Bizler Kafkasyalılar’ın torunları olarak bu anma geleneğini her yıl sürdürüyoruz. Bu acıyı her zaman kalbimizde yaşamayı sürdüreceğiz ve sürgünü unutmayacağız” dedi.

(İHA)
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