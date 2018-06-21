Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
190.754
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1973
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Abdülmetin Balkanlıoğlu’nu binler uğurladı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu’nun ağabeyi İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu Fatih Camii’nde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede baygınlık geçirenlerin olduğu görülürken, cenazede yaşanan insan seli ise drone ile havadan görüntülendi.

21 Haziran 2018 Perşembe 19:47
Abdülmetin Balkanlıoğlu’nu binler uğurladı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu’nun ağabeyi İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu Fatih Camii’nde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede baygınlık geçirenlerin olduğu görülürken, cenazede yaşanan insan seli ise drone ile havadan görüntülendi.

Dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun ağabeyi ve İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden olan Abdülmetin Balkanlıoğlu için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii’nde düzenlenen tören öncesi Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun kardeşi Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu taziyeleri kabul etti. Törene, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Arnavutköy Belediye Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur’an hocası olarak bilinen Kasımpaşalı Kemal Hut Hocaefendi, İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden İhsan Şenocak, Mahmut Eren ve binlerce vatandaş katıldı.

TÖRENDE İNSAN SELİ YAŞANDI

Tören öncesi cami avlusunda kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Namaz öncesi saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur’an hocası Kemal Hut Hocaefendi ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kalabalığın ortasında kaldı. Cenazede baygınlık geçirenlerin olduğu görüldü.Katılımın yoğun olduğu cenaze töreni sırasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

FATİH CAMİİNDE YAŞANAN İNSAN SELİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Fatih Camii’nde düzenlenen Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun cenaze töreninde yaşanan insan seli drone ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, cami avlusunun dolup taştığı, vatandaşların camide buldukları yerde saf tuttukları görüldü.

Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

(Hülya Keklik - Caner Sönmez - Serdal Altıntepe /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla’yı arama çalışmaları sürüyor
Leyla’yı arama çalışmaları sürüyor
Adana sağanak yağışa teslim oldu
Adana sağanak yağışa teslim oldu
Rusya’da sürücüsüz elektrikli otobüs ’Shuttle’ tanıtıldı
Rusya’da sürücüsüz elektrikli otobüs ’Shuttle’ tanıtıldı
ABD’nin Bağımsızlık Günü Adana’da kutlandı
ABD’nin Bağımsızlık Günü Adana’da kutlandı
Üçüncü havalimanına ilk iniş
Üçüncü havalimanına ilk iniş
Hatay şehidini uğurladı
Hatay şehidini uğurladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim