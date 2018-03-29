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Abdülhamid Han türbesine ziyaretçi akını

Reyting sıralamalarında zirveden inmeyen tarihi diziler, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamid Han’ın türbesine gelen ziyaretçi sayısını artırdı.

29 Mart 2018 Perşembe 10:00
Abdülhamid Han türbesine ziyaretçi akını

Reyting sıralamalarında zirveden inmeyen tarihi diziler, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamid Han’ın türbesine gelen ziyaretçi sayısını artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı ve 113’üncü İslam Halifesi olan II. Abdülhamid Han’ın türbesi, yayınlanan tarihi dizilerin de etkisiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Günde ortalama 3 bin kişinin ziyaret ettiği türbeyi dizilerden görerek ziyarete geldiğini ifade eden 12 yaşındaki Murat Şenyurt, “Okuldan geldim. Sultan 2’inci Abdülhamid Han ile alakalı diziler, filmler, kitaplar, romanlar vardı. Onlarla alakalı biraz bilgi edinmiştim. Sultan 2’inci Abdülhamid’in türbesinin burada olduğunu da duyunca inanamadım. Sonra ziyaret ettim” dedi.

“ABDÜLHAMİD HAN SEVİLMEZ Mİ?”

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden gelen Turizmci Salim Esen ise, “Abdülhamid Han sevilmez mi? Onlar bizim ecdadımız, onlarla ne kadar iftihar etsek azdır. Tarihimiz boyunca 3 kıtaya hükmetmiş bir milletiz. Biz onların torunlarıyız, onları şükranla yad ediyoruz. İsmim Salim; Kuşadası’ndan geliyorum. Turizmciyim, Buraya gelmek benim için çok büyük mutluluk” diye konuştu.

“TARİHİ SEVİYORUZ FAKAT ABDÜLHAMİD’E AYRI BİR SEVGİMİZ VAR”

Abdülhamid Han türbesini ziyaret etmek için Kayseri’den geldiğini söyleyen Raşit Kevseroğlu, Abdülhamid Han ile ilgili izlediği bir dizinin türbeye gelmesinde büyük etkisinin olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “İlk defa geliyoruz. Yıllardır gelmek istedik ama maalesef bugüne nasip oldu. Bakımdaydı zaten onu bekledik. Açıldığını duyunca geldik buraya şu anda da tabi Payitaht Abdülhamid’i izliyoruz. O dizi de bizi buraya çekti. Görmek istedik özellikle. Tarihi seviyoruz fakat Abdülhamid’e ayrı bir sevgimiz var. O yüzden geldik ve ruhuna bir Fatiha okuduk.”

“ABDÜLHAMİD HAN BİZE YILLARCA ‘KIZIL SULTAN’ OLARAK TANITILDI”

Ankara’dan gelen bir vatandaş da Abdülhamid Han’ın yıllarca kötü bir şahsiyet olarak insanlara tanıtıldığını ve dizilerin bu algının kırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Geldik ziyaret ettik. Benim yaşım 55, Sultan Abdülhamid Han bize yıllarca ‘kızıl sultan’, despot hatta kendi tarihimizde bile böyle tanıtılmış bir şahsiyet. Bu yeni dizilerin bunu değiştirmeye yönelik insanlar üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Bizim insanımız tarihe de meraklı. Dizilerin devlet televizyonunda olması daha doğru oluyor. Diğer televizyon kanallarında oynamalar yapılıyor gibi” ifadelerini kullandı.

(Rıfat Fırat - Fatih Gavuz/İHA)
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