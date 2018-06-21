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ABD’nin Bağımsızlık Günü Adana’da kutlandı

ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Philip Kosnett, ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonunda, "Amerika gibi, Türkiye’de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. 30 yıldan daha fazla önce Ankara’daki ilk görevimden bu yana, inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının kendi daha mükemmel birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu” dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 22:05
ABD’nin Bağımsızlık Günü Adana’da kutlandı

ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Philip Kosnett, ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonunda, "Amerika gibi, Türkiye’de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. 30 yıldan daha fazla önce Ankara’daki ilk görevimden bu yana, inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının kendi daha mükemmel birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu” dedi.

ABD’nin Adana Konsolosluğu, ülkenin bağımsızlığının 242. yılı dolayısıyla bir resepsiyon verdi. Konsolos Linda Stuart Specht ve ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Philip Kosnett de yıl dönümü dolayısıyla Sheraton Otel’de düzenlenen "Bağımsızlık Günü" resepsiyonuna katıldı.

Kosnett, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile halklarının ortak amacına ulaşma konusundaki yeteneklerine inancının hiç değişmediğini belirterek, ”Ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum” dedi.

“YURTTA SULH CİHANDA SULH”

Konuşmasını iki büyük liderin bilgeliğini hatırlatarak tamamlayan Kosnett, şunları söyledi:

“George Washington der ki: ‘Demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu onların hükümetini yavaşlatır ama sonuçta insanlar için doğru olan karar alınmış olur.’ demiştir. Son olarak, ölümsüz Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini onurlandıralım: ‘Yurtta sulh, cihanda sulh.’ ”

(Elif Ayşenur Bay/İHA)
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