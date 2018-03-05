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ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde güvenlik alarmı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, güvenlik nedeniyle bugün sınırlı hizmet vereceğini açıkladı. Büyükelçilikçe ilave tedbirler alındı.

05 Mart 2018 Pazartesi 08:37
ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde güvenlik alarmı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, güvenlik nedeniyle bugün sınırlı hizmet vereceğini açıkladı. Büyükelçilikçe ilave tedbirler alındı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın. Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, gelişmeler için yerel medyayı izleyin ve dikkat çekmemeye çalışın” uyarısında bulunuldu. Ayrıca bugün için ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemlerin de yapılmayacağı kaydedildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamadaysa, "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" açıklaması yapıldı.

(İHA)
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