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ABD’li papaz yeniden hakim karşısında

ABD Başkanı Donald Trump’ın iadesini istediği, İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:15
ABD’li papaz yeniden hakim karşısında

ABD Başkanı Donald Trump’ın iadesini istediği, İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

35 yıl hapis cezası istenilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson davası 16 Nisan’da görülen ilk duruşma ile başlamıştı. Aliağa’daki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsünde bugün ikinci kez görülen duruşma kimlik yoklamasıyla başladı. Duruşma gizli tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

ABD’Lİ KONSOLOSLUK YETKİLİLERİ DE TAKİP EDİYOR

Duruşmayı izlemek için ABD’li konsolosluk yetkilileri ve çok sayıda yabancı basın mensubu da izleyiciler arasında bulunuyor. Rahip Andrew Craig Brunson’un eşi Norine Brunson da duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu.

Bu arada, duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarında geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı.

(İHA)
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