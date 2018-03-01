Abdest alırken elleriyle köpeğe su içirdi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde camide abdest alan bir vatandaşın elleriyle bir sokak köpeğine su içirmesi sırasında çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Her gün binlerce görüntünün paylaşıldığı sosyal medya ortamına bir yenisi daha eklendi. Bir hayvansever tarafından dün akşam saatlerinde paylaşılan video da, İsmet Birkan isimli vatandaş abdest alacağı sırada yanına bir köpek geliyor. Köpeğin susadığını fark eden vatandaş, çeşmeden avucuna su alarak köpeğe ikram ediyor. Elleriyle köpeğe su içiren adamın videosu, kısa sürede hayvanseverlerin beğenisini topladı. Vatandaşın örnek davranışı, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

(Sinan Yeniçeri/İHA)