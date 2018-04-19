Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 20°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
112288
ALTIN
174.507
DOLAR
4.0292
STERLİN
5.7318
EURO
4.9861
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

AB’de her 20 kadından 1’i tecavüze uğruyor

Kadına yönelik şiddet ve taciz vakalarında zirve Avrupa’nın. Sanılanın ve oluşturulmak istenen imajın aksine bir çok ‘modern’ Batı ülkesinde kadına yönelik şiddet ve taciz, Türkiye’den çok daha yüksek oranlarda. Her 20 kadından 1’inin tecavüze uğradığı Avrupa Birliği ülkelerinde her üç kadından biri de, 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:08
AB’de her 20 kadından 1’i tecavüze uğruyor

Kadına yönelik şiddet ve taciz vakalarında zirve Avrupa’nın. Sanılanın ve oluşturulmak istenen imajın aksine bir çok ‘modern’ Batı ülkesinde kadına yönelik şiddet ve taciz, Türkiye’den çok daha yüksek oranlarda. Her 20 kadından 1’inin tecavüze uğradığı Avrupa Birliği ülkelerinde her üç kadından biri de, 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın toplumsal sorun ve insan hakları ihlallerinden biri. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya çapında kadınların yüzde 35’i, eşi veya birlikte yaşadığı kişinin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine ya da partneri olmayan bir kişinin cinsel şiddetine maruz kalıyor. Ancak bazı ülke araştırmaları, kadınların yüzde 70’inin yaşamları boyunca erkeklerden fiziksel ve/veya cinsel şiddet gördüklerini ortaya koyuyor.

AB’DE HER 20 KADINDAN 1’İ TECAVÜZE UĞRADI

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı tarafından 2014 yılında 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede, 42 bin kadınla yüzyüze gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, her üç kadından biri, 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı. Her 20 kadından 1’i ise tecavüze uğradı. Araştırmada, kadınların yaygın biçimde istismara uğradığı ancak bunların çok azının kayıtlara geçtiği, aile içi şiddet vakalarının sadece yüzde 14’ünün ve diğer şiddet vakalarının ise sadece yüzde 13’ünün rapor edildiği belirtildi.

TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNİN GERİSİNDE

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu raporuna göreyse, AB’de 15 yaşından büyük her 3 kadından 1’i, bir erkeğin fiziksel ya da cinsel şiddetine maruz kalıyor. Rapora göre, AB’de kadının en çok şiddet gördüğü ülkeler yüzde 52 ile Danimarka ve yüzde 47 ile Finlandiya. Almanya’da bu oran yüzde 35, İngiltere ve Fransa’da yüzde 44, Hollanda’da ise yüzde 45. Bu rapora göre, Türkiye genelinde yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalmış olanların oranı ise yüzde 36.

TÜRKİYE’DE KADINA ŞİDDET GERİLEDİ

Türkiye’de 2008 yılında yapılan araştırma sonucuna göre kadına yönelik şiddetin oranı yüzde 39 iken, 2013-2014 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından yürütülen ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmada bu rakamın yüzde 3 düşerek yüzde 36’ya gerilediği görüldü.

ÇOCUK İSTİSMARINDA DA ZİRVE AVRUPA’NIN

Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel içerikli yayınlarının 2016 yılı rakamları incelendiğinde, çocuk istismarına dair içeriklerin yer aldığı 57 bin 335 internet sitesi tespit edilirken, internet kurbanlarının yüzde 89’unun kız çocukları olduğu ve bu içeriklerin de yüzde 60’ının Avrupa merkezli sunuculardan elde edildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırmalardan elde edilen bir başka sonuç ise her yıl 15 yaş altı yaklaşık bin çocuğun cinayete kurban gittiği bilgisi oldu. Buna ek olarak, her 7 dakikada bir gencin şiddet sonucu öldürüldüğü belirlendi.

FRANSA’DA ŞOK OLAY !

Geçen ay Fransa’da tecavüze uğrayan kadınla karakoldaki kadın polis arasında geçen konuşmaysa şok ediciydi. Zira kadın polis memuru, mağdureye, “Nasıl giyinmiştiniz?” diye soruyor ve ekliyordu:

“Pek tahrik edici bir görünüşünüz yok, niye bunu size yaptı acaba?”

FRANSIZ SANATÇININ SORUNA SKANDAL YORUMU

Öte yandan, ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve ise, Ocak ayında cinsel taciz skandallarıyla başlayan “Metoo” hareketinin "aşırılığa" varmaya başladığını savunmuş, "Erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" söylemişti. Bu açıklama, Avrupa’nın kadına yönelik tacize bakış açısını da ortaya koyar nitelikteydi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
200 kiloluk dana çevirme alev alev yandı
200 kiloluk dana çevirme alev alev yandı
Patronun fırçaladığı işçi istifa ederse tazminat alacak
Patronun fırçaladığı işçi istifa ederse tazminat alacak
Bu lise Çanakkale Savaşında mezun veremedi
Bu lise Çanakkale Savaşında mezun veremedi
Ahırlarda elektrik üretiyorlar
Ahırlarda elektrik üretiyorlar
Bu maden Rusya’dan sonra en fazla Türkiye’de çıkıyor
Bu maden Rusya’dan sonra en fazla Türkiye’de çıkıyor
’Ömer Halisdemir’ davasında karar
’Ömer Halisdemir’ davasında karar
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim