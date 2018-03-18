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ABD’de Çanakkale şehitleri anıldı

ABD’de Türkler, 18 Mart Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümünü ve Şehitleri Anma Günü’nü kutladı.

18 Mart 2018 Pazar 23:10
ABD’de Çanakkale şehitleri anıldı

ABD’de Türkler, 18 Mart Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümünü ve Şehitleri Anma Günü’nü kutladı.

New York’un Long Island bölgesinde hizmet veren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Mevlana Camisi’nin hafta sonu okulunda eğitim gören öğrenciler tarafından anma programı düzenlendi. Öğrenciler tarafından sunulan Çanakkale Zaferi ile ilgili şiir dinletileri, piyes oyunları ve tiyatro gösterileri yer aldı.

Programa katılan New York Başkonsolos Yardımcısı Serdar Özkan, Çanakkale Zaferi’ni, Anadolu’dan mesafe olarak uzak olmasına rağmen aynı duyguları hisseden insanımızın, burada böyle bir çatı altında toplanmasının büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Adem Sakarya ise, “Çanakkale ruhunun, ülkemiz dışında da yaşatılması konusunda ataşeliğimize bağlı diğer camilerimizde olduğu gibi, burada da memnun edici çalışmalar yapılmaktadır.” dedi.

Mevlana Cami din görevlisi Yunus Özdamar ise cami bünyesinde yer alan hafta sonu kursunda 6 öğretmen ile Yurtdışı Türkler Daire Başkanlığının da desteğiyle yaklaşık 80 öğrenciye Kur’an, Din Kültürü, Tarih ve Türkçe derslerini verdiklerini bildirdi. Özdamar, yaptıkları çalışmalardan olumlu karşılık aldıklarının bu tür programlarla da görüldüğünü ifade etti.

Türklerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınları tarafından yayınlanan “Bir Milletin Yeniden Dirilişi: Çanakkale” adlı kitaptan Hafta Sonu Kursu öğrencilerine yönelik yapılan bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

(Candemir Sarı/İHA)
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