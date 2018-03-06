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ABD Büyükelçiliği’yle ilgili yeni karar

ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yarın açılacağını belirterek “Türk polisinin güçlü desteğinden dolayı minnettarız” dedi.

06 Mart 2018 Salı 19:43
ABD Büyükelçiliği’yle ilgili yeni karar

ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yarın açılacağını belirterek “Türk polisinin güçlü desteğinden dolayı minnettarız” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, DEAŞ’ın ABD vatandaşlarına ve personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratı nedeniyle kapatılmıştı. ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, Büyükelçiliği’nin yarın hizmet vereceğini açıkladı.

ABD Büyükelçilik Sözcüsü Gainer, yaptığı açıklamada "Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için vermeye devam ettiği güçlü destekten dolayı minnettarız." diye konuştu.

(Musa Erdoğan /İHA)
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