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9’uncu kez Kırkpınar’ın ağası oldu

İki altın kemerli iş adamı Seyfettin Selim, 222 bin TL bedelle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 9’uncu kez ağası oldu.

07 Haziran 2018 Perşembe 17:07
9’uncu kez Kırkpınar’ın ağası oldu

İki altın kemerli iş adamı Seyfettin Selim, 222 bin TL bedelle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 9’uncu kez ağası oldu.

Edirne Belediyesi, iş adamı Ahmet Çetin’in ağalık bedelinin tamamını ödemediği için 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığını düşürdü. Edirne Belediyesi eski nikah salonunda gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesine 2 altın kemerli Seyfettin Selim tek aday olarak katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 56 bin TL ile açarken tek aday Selim, 222 bin TL vererek 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 9’ncu kez ağası oldu. Selim, ihalede 222 bin TL vererek koçun sahibi oldu. Selim sahibi olduğu koçu emniyet müdürlüğüne bağışlarken bir koç daha talep ederek Şehit Aileleri Derneğine bağışlayacağını söyledi.

"22 SENE DAHA KIRKPINAR’IN YANINDAYIM"

Selim, ihale sonrası yaptığı konuşmada, "Ben 22 sene Allah nasip ederse, 48 yaşındayım, 22 sene daha Kırkpınar’ın yanındayım. Başkandan şunu talep ediyorum. Bu sene ihaleye girecek arkadaşlar okuyacağı miktar kadar teminat mektubu getirsinler. Bu Kırkpınar’da bir kaç sefer oldu. 2 milyonluk teminat mektubu getirecek. Eğer 2 milyon teminat mektubu getiremeyen kardeşimiz o parayı ödeyemez. Ben Kırkpınar’ın sahipsiz olmadığını düşünüyorum" dedi.

"İLELEBET YAPILMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Başkan Gürkan ise "Kırkpınar dünyada olimpiyatlar da dahil, bir kez dahi kesintiye uğramamış tek spor operasyonudur. Osmanlı Devleti’nin tüm savaşlarında Cumhuriyet Döneminde, Kurtuluş Savaşında herhangi bir ara vermeden, kesintiye uğramadan Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılmıştır. İlelebet yapılmaya devam edecektir. Erken seçim nedeniyle Kırkpınar’ın son günü olan 8 Temmuz’un Cumhurbaşkanlığını ikinci tur ihtimali nedeniyle bir hafta ertelemek zorunda kaldık. Bu yüzden 657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak" şeklinde konuştu.

"KIRKPINAR BİR CÜMBÜŞ DEĞİLDİR"

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bir cümbüş olmadığının altını çizen Başkan Gürkan, "Bir eğlence değildir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde davul zurna alanda cenk havası çalar. Pehlivanları cesaretlendirmek için çalar. Bugüne kadar 656 tane Kırkpınar’da davul zurna çaldığında hiç halay çekeni görmedik" dedi.

(Ergin Yıldız/İHA)
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