6’sı üst düzey 61 terörist !

Son 1 hafta içinde 40’ı ölü toplam 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 6’sı üst düzey.

İçişleri Bakanlığı, 26 Mart-2 Nisan haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre, son 1 haftada gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 40’ı ölü toplam 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 6’sının üst düzey yönetici olduğu kaydedildi.

FETÖ’den 853, PKK’dan 206, DEAŞ’tan 19 ve aşırı sol örgütlerden 13 olmak üzere toplam bin 91 kişi gözaltına alınırken; uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 679, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 75 kişi yakalandı.

(İHA)