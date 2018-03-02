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600 yıllık hanın yolunu tel örgüyle kapattı

Bursa’da Ulucami yanındaki 600 yıllık tarihi hanın yolu tel örgüyle kapatıldı. Yolu kapanan esnaf, tel örgülerin ardından birbiriyle konuşuyor.

02 Mart 2018 Cuma 09:44
600 yıllık hanın yolunu tel örgüyle kapattı

Bursa’da Ulucami yanındaki 600 yıllık tarihi hanın yolu tel örgüyle kapatıldı. Yolu kapanan esnaf, tel örgülerin ardından birbiriyle konuşuyor.

Bu kadarı ancak filmlerde olur denilen olay, Ulucami yanındaki 600 yıllık Vaiziye Medresesi Hanı’nda gerçekleşti. Ulucami ile birlikte medrese olarak yapılan tarihi yapı, günümüzde han olarak kullanılıyor. Handa 4 tane dükkanı bulunan Ali Küçük isimli esnaf, dükkanlarının önünden geçen yolu kendisinin olduğu gerekçesiyle tel örgüyle kapattı. Hanın içinde dükkanı bulunan 20 esnaf ise mağdur oldu. Hana alışveriş için giren müşteriler karşılarında tel örgüyle kapatılmış yolu görünce neye uğradığını şaşırıyor.

Esnaflar, arkada olan ve zor bulunan diğer yolun müşteriler tarafından bilinmemesi yüzünden işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi. Hanın cezaevine döndüğünü belirten esnaf, "Komşularımızla tel örgülerin arkasından konuşuyoruz. Yetkililerin bu duruma acilen çare bulmasını istiyoruz. Yıllardır bu handa dükkan işletiyoruz. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Burada dükkanı bulunan bir esnaf, hanın yolunu kendisinin olduğu gerekçesiyle kapattı. Biz çok mağdur durumdayız. Belediyeden gelip incelediler ama bir netice çıkmadı. Bu durum buraya hiç yakışmadı. Hana Ulucami’nin karşısındaki ana kapıdan giren müşteriler tel örgüyle yolun kapalı olduğunu görünce geri dönüyor. Burada 20 esnaf mağdur" şeklinde konuştu.

(Burak Türker/İHA)
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