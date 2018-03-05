Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116946
ALTIN
161.661
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.2773
EURO
4.6984
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

6 kahraman aynı karede

Zeytin Dalı Harekatı’nda "Kel Tepe" mevkisinde şehit olan 5 komando ile 1 gazinin aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.

05 Mart 2018 Pazartesi 10:23
6 kahraman aynı karede

Zeytin Dalı Harekatı’nda "Kel Tepe" mevkisinde şehit olan 5 komando ile 1 gazinin aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.

"Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında, İzmir Bornova’dan jandarma komandolar yaklaşık 10 gün önce Afrin’e geçiş yaptı. 1 Mart Perşembe günü ise Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında Raco beldesinde bin 83 rakımlı Kel Tepe’yi almak için TSK ve ÖSO birlikleri harekete geçti. Bu sırada tepede tünelden çıkan YPG’li teröristler, askere pusu kurarak ağır silahlarla ateş açınca yaşanan 10 saatlik çatışma sonunda 8 asker şehit olurken, çok sayıda asker de yaralandı. Hain pusuya düşen jandarma komandoların Afrin’e gitmeden önce birliklerinin önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Bu fotoğrafta ise pusuda şehit olan 5 kahraman ve 1 gazinin aynı karede olduğu görüldü.

GAZİ VE ONUN KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI ŞEHİT DE AYNI KAREDE

Fotoğrafta önemli detaylar da ortaya çıktı. 8 şehidin verildiği olayda Adanalı gazi Jandarma Komando Uzman Çavuş Alper Çalın, keskin nişancı tarafından sırtından vurulan şehit Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’yi yaralı halde sırtında taşımış, bir süre sonra da sedyede taşıyarak kurtarmaya çalışmış ancak çok kan kaybettiği için şehit olmuştu. İşte bu iki kahraman da aynı karede yer alıyor.

ŞEHİT OLAN 5 KAHRAMAN YAN YANA

Bu arada, şehit olan Mustafa Ozan Gökçe, Uzman Çavuş Rıdvan Çevik ve Astsubay Çavuş Mehmet Dinek fotoğrafta art arda dizilirken, uzman çavuşlar Recep Çetin en sağda, Burhan Açıkkol ise en solda yer alıyor. Çatışmada büyük bir kahramanlık örneği gösteren ve yarası iyileştikten sonra tekrar Afrin’e gideceğini anlatan Uzman Çavuş Alper Çalın ise sağda aşağıda görülüyor.

(Fatih Keçe/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 terörist daha: Biri sözde bölge sorumlusu
20 terörist daha: Biri sözde bölge sorumlusu
Sineği yakalamak isterken akvaryuma düştü
Sineği yakalamak isterken akvaryuma düştü
Kazandığı çay paralarını TSK’ya bağışladı
Kazandığı çay paralarını TSK’ya bağışladı
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2777 !
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2777 !
Ankara’da DEAŞ operasyonu
Ankara’da DEAŞ operasyonu
ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde güvenlik alarmı
ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde güvenlik alarmı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim