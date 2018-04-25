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57. Alay sancağı törenle teslim edildi

Çanakkale’de 57. Alay’ın temsili sancağı, Conkbayırı’nda düzenlenen törenle 19 Mayıs Üniversitesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine teslim edildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:41
57. Alay sancağı törenle teslim edildi

Çanakkale’de 57. Alay’ın temsili sancağı, Conkbayırı’nda düzenlenen törenle 19 Mayıs Üniversitesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine teslim edildi.

57. Alay Yürüyüşü’nün sona erdiği Conkbayırı’nda, Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören, anıta çelenklerin sunulması ile başladı. Hükümet adına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever anıta çelenk sundu. Tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Albay Serhat Demirbaş’ın konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir konuşma yaptı. Bakan Bak, "Çanakkale ana kuzularının aslana, masalların destana dönüştüğü yerdir. Bu ruhu çözdüğümüz takdirde bugün ayağımıza düğümlenmeye çalışan pek çok sorunu da çözmüş olacağız. Bize karanlık odaklarca dayatılmaya çalışılan bölünme senaryolarını, ayrılık yalanlarını elimizin tersiyle itmenin ilhamı Çanakkale’dir. Çünkü bu topraklarda yan yana yatan Diyarbakırlı ile Trabzonlu, Urfalı ile Manisalı aynı topraklar için can vermiştir. Bu toprakları vatan kılan o gencecik fidanların hücuma kalkarken de, düşmana korku salarken de, toprağa düşerken de omuz omuza durmaktan vazgeçmemeleridir. Biz de memleketin dört bir köşesindeki vatandaşlarımızla hep beraber omuz omuza durursak kazanacağız. Ayrıca bu coğrafyada yaşamak uğruna ödenen bedeller, yalnızca Çanakkale’de görülebilir. Bu ülke bütün dünya Müslümanlarının kalbidir. Bu yüzden de Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da Türkiye’ye dair iyi haberlerin sevinçle, kötü haberlerin kederle karşılandığı evler vardır, var olmaya devam edecektir. Ayrı coğrafyalardan, ayrı etnik kökenden, ayrı inanç gruplarından gelen insanların ismini silen, hepsinin manevi künyesine tek bir ismi yazan çelikten bir kalemdir Çanakkale" dedi.

Konuşmaların ardından 57. Alay’ın temsili sancağı, geçen yıl emanet edilen 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından törenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyine teslim edildi. Devir teslimin ardından askeri bando konseriyle tören sona erdi.

(Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce/İHA)
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