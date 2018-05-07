Siber suçlarla mücadelede kapsamında 530 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 495 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 857 Terör (PKK/KCK 150, aşırı sol 26, DEAŞ 94, FETÖ/PDY 587), 3 bin 198 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 245 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 300 kişi gözaltına alınmıştır. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda (1 ölü, 16 sağ, 5 teslim) aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride Adil (K) Muhdi Başçı adlı sözde üst düzey teröristin de bulunduğu toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 7 ilde (Diyarbakır 1, Erzurum 1, Hakkari 5, Van 1,) toplam 8 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilirken, 4’ü ağır ve uzun namlulu toplam 8 silah, 24 adet el bombası, 3 bin 58 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 115 kilo patlayıcı madde, 13 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 356 operasyonda ise 422 kilo esrar, 252 kilo eroin, 15,20 kilo kokain, 1 kilo afyon sakızı, 6,7 kilo sentetik kannabinoid, 4 kilo metamfetamin, 28 bin 886 adet ectasy hap, 488 adet captagon, bin 4 adet sentetik ecza, 118 bin 529 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 357 bin 388 paket kaçak sigara, 61 bin 746 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 198 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen çalışmalarda 382 şüpheli gözaltına alındı. 33 kilo esrar, 10 kilo eroin, 1 kilo afyon sakızı, 1 kilo kokain, 1,6 kilo sentetik kannabinoid, 3,6 kilo metamfetamin, 28 bin 886 adet uyuşturucu hap, 358 kök kenevir ve 23 tabanca/tüfek ele geçirildi.

1 MAYIS ÖNCESİ HUZUR OPERASYONLARI

Düzenlenen asayiş uygulamalarında ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven ortamında kutlanmasının sağlanması, bu etkinlikleri provoke edebilecek, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik 30 Nisan’da ülke genelinde eş zamanlı olarak 58 bin 337 personel, 10 bin 380 kara, 6 deniz ve 2 hava aracı ile toplamda 10 bin 388 ekip, 221 dedektör köpeğin görev aldığı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-3” yapıldı. Uygulama sonucunda, 486 bin 328 kişi kontrol edilerek bin 102 aranan şahıs yakalanmış, 116 bin 889 aracın sorgu ve incelemesi gerçekleştirilerek 52 aranan araç ve 544 trafikten men edilmesi gereken araç tespit edildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadelede kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 530 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca düzensiz göçle mücadelede bin 5’i denizlerde olmak üzere toplam 2 bin 941 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 245 organizatör gözaltına alındı.

(İHA)