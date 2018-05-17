470 bin çocuk derslerini açık havada yaptı

Tüm dünyada gerçekleştirilen ve Türkiye’de Aktif Yaşam Derneğinin hayata geçirerek çocukları açık havada deneyimleyerek öğrenmeye çağırdığı ’Okul Dışarıda Günü’, deterjan firmasının desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirildi. Projeye Türkiye’nin dört bir yanında 3 binden fazla okuldan 470 bini aşkın çocuk katıldı.

Tüm dünyada 2016 yılından bu yana Project Dirt tarafından sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde hayata geçirilen ’Okul Dışarıda Günü’, 17 Mayıs Perşembe günü Aktif Yaşam Derneği tarafından dünya çapında projeye destek veren OMO’nun katkılarıyla Türkiye’de de gerçekleştirildi. Dışarıda oyun oynamanın, keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmenin, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra iletişim becerileri ve üreticiliklerinin gelişimi için de önemli olduğunu vurgulamayı hedefleyen ’Okul Dışarıda Günü’ne Türkiye’nin dört bir yanındaki 3 binden fazla okuldan 470 bini aşkın çocuk katıldı. Projenin web sitesi adresinden kayıt yaptıran öğretmenler, eğitim içeriklerinden yararlanarak dersleri bir günlüğüne açık havaya taşıdı.

Okul Dışarıda Günü’ne katılan okullardan İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye Temsilcisi kimliğiyle tanınan Okul Dışarıda Günü sözcüsü Prof. Dr. Belma Tuğrul, Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, projenin destekçisi OMO markası adına Unilever Türkiye Çamaşır Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler ve ev sahibi olarak İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren katıldı ve öğrencilerin öğrenme deneyimini yakından takip etti. Öğrenciler Türkçe-İngilizce, Matematik, Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar ve Aktif Oyunlar istasyonlarında birbirinden farklı oyunlar ile açık havada öğrenme deneyimini yaşadılar.

"PROJENİN İLK YILINDA HEDEFİMİZİ AŞTIK VE 470 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞTIK"

Türkiye’de ilköğretim öğrencilerinin günlük aktivite seviyelerinin önerilen sürelerin çok altında kaldığını ve erkeklerin yüzde 94’ünün, kızların ise yüzde 85’inin önerilen günlük adım sayılarını geçemediğini belirten Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, ’’2008 yılından bu yana toplumda aktif yaşam tarzını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu anlamda açık havada deneyimleyerek öğrenmenin getirilerine dikkat çekmeyi hedefleyen, 2012 yılında İngiltere’de doğan ve 2016 yılında Project Dirt’ün katkılarıyla tüm dünyaya yayılarak 2,5 milyondan fazla çocuğun hayatına dokunan Okul Dışarıda Günü, bu hedefimizle birebir örtüşüyordu. Ne mutlu ki Okul Dışarıda Günü’nü Türkiye’deki çocuklarla buluşturduğumuz ilk yıl için belirlediğimiz 200 bin öğrenci hedefini aştık ve 470 bini aşkın çocuğa ulaşarak derslerini açık havaya taşımayı başardık. Birbirini tamamlayan sınıf dersleri ve açık havada deneyimleyerek öğrenmenin sadece bugünle sınırlı kalmamasını ve tüm yıla yayılmasını umuyoruz’’ dedi.

"AÇIK HAVADA EĞİTİM ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI YÜZDE 72 ORANINDA ARTIRIYOR"

Çocukların ’düzen’ kavramını anlamaları açısından okulun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Belma Tuğrul, açık havanın pek çok öğrenme fırsatı ile dolu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tuğrul sözlerine şöyle devam etti: ’’Yapılan araştırmalar sınıf eğitiminin açık hava ile desteklenmesinin matematikten fen bilimlerine kadar tüm derslerde öğrencilerin başarısını yüzde 72 artırdığını gösteriyor. Çünkü dışarıda zaman geçirmek çocukların üreticiliklerini besliyor, sorun çözme yeteneklerini geliştiriyor, duygusal ve entelektüel gelişimlerini destekliyor. Açık hava uyarıcılar yönünden kapalı alanlardan daha zengindir ve çocuklara ilk elden öğrenme fırsatı sunar. Çocuklar bilinmezlerle dolu bu dünyada sayısız olasılık arasında keşfe çıkar. Açık havada öğrenme deneyimi yalnızca akademik başarı için değil obezite, depresyon, stres gibi rahatsızlıkların azaltılması için de çok değerli. Çocuklar açık havada çevrelerine karşı daha duyarlı davranmayı öğrenir, öz benliklerini keşfeder’’ şeklinde konuştu.

"Günümüzde çocukların içeride ve dışarıda geçirdikleri süre ile oynadıkları oyunların türleri konusunda bir dengesizlik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tuğrul, ’’Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocukların ihtiyaçlarını anlayarak çocukların içeride ve dışarıda geçirdiği zamanı dengelemek için fırsatlar oluşturması önemli. Okul zamanı ve oyun zamanı farklı iki şey gibi algılansa da oyunun dahil olmadığı bir öğrenme sürecinde çocukların ilgisini çekmek oldukça zor olacaktır. OMO’nun destekleriyle hayata geçirilen Okul Dışarıda Günü bu açıdan çok değerli kazanımlar sunabilecek bir proje. İnanıyorum ki yüzbinlerce çocuğun açık havada deneyimleyerek, keşfederek, yeri geldiğinde üstünü başını kirleterek öğrendiği bu günde oluşacak sinerji projenin bir günle sınırlanmamasını sağlayacak ve öğretmenlerimiz kadar ebeveynlere de bu anlamda farklı bir bakış açısı kazandıracak’’ diye konuştu.

Unilever Çamaşır Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler ise OMO’nun nihai hedefleriyle birebir örtüşen Okul Dışarıda Günü’nü desteklemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Çelenkler sözlerine söyle devam etti: ’’15 yılı aşkın süredir ’Kirlenmek Güzeldir’ çatısı altında anne ve babalara çocuk gelişiminde keşfetmeye ve gerçek deneyimlere yer vermeleri için ilham vermeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız araştırmalarda Türkiye’de çocukların günde 1 saatten daha az zaman geçirdiklerini, her 7 çocuktan birinin ise dışarıda hiç oyun oynamadığını gördük. Bu verilerle yüzleşince dengeli oyunun önemi bizim için daha da fazla anlam kazandı. Bu sebeple son yıllarda gerçekleştirdiğimiz projelerde çocukların fiziksel açıdan daha aktif olarak oyun oynadıklarında kazanacakları değerlerin altını çiziyoruz. Geçtiğimiz yıl sosyal medya kampanyamız ile ailelerin çocuklarıyla birlikte geçirdikleri küçük anların bile unutulmaz anılara dönüşeceğini söyleyerek anne ve babaları çocuklarıyla beraber daha fazla anı biriktirmeye çağırdık. Bu yıl da aynı kampanyaya ’’Çocukla Çocuk Ol’’ diyerek devam ettik ve çocuklarla geçirilen zamanın anne ve babalara getireceği kazanımları vurguladık’’ dedi.

Okulların da çocukların hayatında aileleri kadar önemli olduğunun altını çizen Çelenkler, “Ebeveynler kadar öğretmenleri de çocukların fiziksel olarak daha aktif bir yaşam sürmelerine destek olmaya davet ediyoruz. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz ve çocukları açık havada keşfetmeye çağırdığımız onlarca proje arasına tüm dünyada destek verdiğimiz ’Okul Dışarıda Günü’nü eklemekten gerçekten çok mutluyuz’’ açıklamasında bulundu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN MUTLULUĞU EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren sözlerini şöyle tamamladı: ’’Öğrencilerinin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine yönelik eğitim fırsatlar sunan, her bireyin farklı yetenekleri, hayalleri ve kapasitesi olduğuna inanan ve yatırımlarını buna yönelik olarak gerçekleştiren bir eğitim kurumu olarak böyle önemli bir projede yer almaktan ve ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bizler biliyoruz ki oyun çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağladığı kadar hayal dünyasına, üreticiliğine ve kişilik gelişimine de etki ediyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları kampüslerimiz de projenin mesajlarına uyumlu olarak tam anlamıyla öğrencilerimizin doğanın içinde, oyun oynayarak, yaşayarak ve uygulayarak öğrenmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz dilerlerse açık havada dilerse okul içinde oluşturulan oyun alanlarda oynayarak öğrenme süreçlerini geliştirmektedir. Okullarımızda, modern dersliklerde verilen nitelikli eğitimi tamamlamak ve akademik başarıyı desteklemek için sanatı ve sporu da öğrencilerimize eşdeğer oranda sunmaya çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz öğrencilerimizin mutluluğu. Biz onları mutlu bireyler olarak yetiştirmeyi temel prensip olarak görüyoruz. Hayallerinin peşinden giden, bunun için çaba harcayan, çalışan, kaybetmeyi bilen, kaybederek kazanmayı öğrenen bireyler yetiştirmeyi öncelikli görüyoruz".

(İHA)