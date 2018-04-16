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38 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 38 terörist etkisiz hale getirildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:08

Son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 38 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 9-16 nisan haftasında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 38 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince bin 487 operasyon yapılırken; FETÖ’den 702, PKK’dan 149, DEAŞ’tan 75 ve aşırı sol örgütlerden 21 olmak üzere toplam 947 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3774, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 164 kişi yakalandı.

(İHA)
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