İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketine, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketine, Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133/1. maddesi uyarınca üç kişiden oluşan bir heyet kayyum olarak atanmış olup, şirketlerin yönetim organlarına ait yetkileri tümüyle devralan kayyumlar göreve başlamışlardır” ifadeleri yer aldı.

(Gamze Erdemir/İHA)