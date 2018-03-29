Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

3 şirkete kayyum atandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

29 Mart 2018 Perşembe 13:41
3 şirkete kayyum atandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketine, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketine, Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133/1. maddesi uyarınca üç kişiden oluşan bir heyet kayyum olarak atanmış olup, şirketlerin yönetim organlarına ait yetkileri tümüyle devralan kayyumlar göreve başlamışlardır” ifadeleri yer aldı.

(Gamze Erdemir/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin büyümesi Alman basınında
Türkiye’nin büyümesi Alman basınında
Yaralı köpek için 30 kilometre yol kat ettiler
Yaralı köpek için 30 kilometre yol kat ettiler
Tunceli’de 9 sığınak içinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli’de 9 sığınak içinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Suriyeliler teröristlerden temizlenen bölgelere dönüyor
Suriyeliler teröristlerden temizlenen bölgelere dönüyor
2017 yılında 17 bin 131 başvuru yapıldı
2017 yılında 17 bin 131 başvuru yapıldı
Bu berber bitcoin ile tıraş ediyor
Bu berber bitcoin ile tıraş ediyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim