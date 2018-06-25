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24 terörist etkisiz hale getirikldi

İçişleri Bakanlığı, 18-25 Haziran haftasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son bir haftada yurt içinde 12’si ölü toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:06

İçişleri Bakanlığı, 18-25 Haziran haftasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son bir haftada yurt içinde 12’si ölü toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince bin 542 operasyon düzenlenirken, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 664 kişi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 2 bin 945 kişi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında da 52 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan ve nefret söylemleri içeren 346 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, 256 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

(İHA)
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