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23 tanker 8 katlı yat için sıraya girdi

Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen Rusya’nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov’a ait 144 metre uzunluğundaki ’Ocean Victory’ isimli mega yat, 23 tanker yakıt alımı yaptı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:38
23 tanker 8 katlı yat için sıraya girdi

Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen Rusya’nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov’a ait 144 metre uzunluğundaki ’Ocean Victory’ isimli mega yat, 23 tanker yakıt alımı yaptı.

Ege Denizi’nde eşi ve çocuklarıyla birlikte tatil yapan Rus iş adamı Viktor Rashnikov’a ait dev yat ’Ocean Victory’, yakıt almak için öğle saatlerinde Kuşadası Limanı’na yanaştı. Dün Kuşadası’na gelen ve geceyi Kuşadası açıklarında geçiren ve 50 mürettebatı bulunan 300 milyon dolar değerindeki 8 katlı yata Kuşadası Limanı’nda öğleden sonra yakıt ve yiyecek ikmali yapıldı. Akaryakıt deposu yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık, toplam 518 ton yakıt alabilen yat için 23 tanker sıraya girdi. Yakıt ve yiyecek ikmalinden sonra Rus milyardere ait yatın gece geç saatlerde personeli ile birlikte Yunanistan’ın Pire Limanı’na hareket edeceği öğrenildi.

(Zafer Hacısalihoğlu - İsmail Dilşen /İHA)
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