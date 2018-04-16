227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Ağrı’da emniyetteki işlemleri tamamlanan 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen uçağın arızalanması nedeniyle 2 saat süren gecikmenin ardından Kabil’e düzenlenen “charter” seferi ile sınır dışı edildi.

İran üzerinden yurda kaçak yollarla giriş yapan ve Ağrı’da güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra Ağrı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistanlı 227 kaçak göçmen, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde 4 otobüs ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. Havaalanı etrafında ve içerisinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, 227 göçmeni kontrol noktalarından geçirerek üst ve valiz araması yaptı. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu göçmenler saat 14.00’te sınır dışı edilmek üzere Ariana Afgan Havayolları uçağına bindirildi. Kalkışa hazırlanan uçak pistte bir süre ilerledikten sonra arıza verdi. Havaalanı personeli tarafından teknik arızası giderilen uçak 2 saatlik gecikmenin ardından havalandı. 227 kişilik başka bir kaçak göçmen kafilesinin ise saat 01.00’de Afganistan’a gönderileceği öğrenildi.

(Abdullah Söylemez /İHA)