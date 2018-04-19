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200 kiloluk dana çevirme alev alev yandı

Gastro Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali için pişirilmeye başlanan 200 kilogramlık dana bir anda alev alarak küle döndü. Festivale katılanların şaşkınlıkla izlediği olayda alev alan danayı söndürmek için yetkililer seferber oldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:31

Gastro Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali için pişirilmeye başlanan 200 kilogramlık dana bir anda alev alarak küle döndü. Festivale katılanların şaşkınlıkla izlediği olayda alev alan danayı söndürmek için yetkililer seferber oldu.

Afyonkarahisar’ın tanıtımı için büyük öneme sahip olan GASTRO Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Kültür Parkı’nda başladı. Festivale dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye’nin farklı illerinden lezzet ustaları katıldı. Afyonkarahisar’ın yöresel yemeklerinin de ön plana çıktığı festival için getirilen 200 kilogramlık dana pişirilirken bir anda alev alev yandı. Bir anda alev alan ve küle dönen 200 kilogramlık danaya ilk müdahaleyi görevliler yaparken farklı illerden Afyonkarahisar’a gelen lezzet ustaları da alev alev yanan danayı hem izledi hem de cep telefonlarıyla görüntüledi. Görevliler başka bir yerden getirdikleri soğuk kül ile alevi söndürmeye çalıştı. Kimi görevliler ise suyla müdahalede bulundu.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz, dananın nasıl pişirileceğini anlattı. Dananın yağlı ve büyük olmasından dolayı bir anda alev aldığını dile getiren Korkmaz, "Haliyle kor hazır halde yanmayı bekliyor. Yağlar inmeye başladığında közün altındaki külle birleşince alev alır. Bu bizim pikniklerde de başımıza gelir. Burada önemli olan ateşin içindeki havayı almaktır" dedi.

(İHA)
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