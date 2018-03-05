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20 terörist daha: Biri sözde bölge sorumlusu

Son 1 haftada yurt içinde terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu ’Adil’ kod adlı Tarık Şen’in de aralarında olduğu 7’si ölü toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.

05 Mart 2018 Pazartesi 10:48
20 terörist daha: Biri sözde bölge sorumlusu

Son 1 haftada yurt içinde terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu ’Adil’ kod adlı Tarık Şen’in de aralarında olduğu 7’si ölü toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen bin 79 operasyonda, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 64 kişi gözaltına alındı. Diğer yandan, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 530, düzensiz göçle mücadele kapsamında 104 olmak üzere toplamda 3 bin 634 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde son bir hafta içerisinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, aralarında sözde bölge sorumlusu Tarık Şen’in de olduğu 20 terörist etkisiz hale getirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 556 operasyonda ise, piyasa değeri 27 milyon 587 bin 239 TL olan; 2 bin 148 kilo esrar, 250 kilo eroin, 0,2 kilo kokain, 11,8 kilo afyon sakızı, 3,1 kilo sentetik kannabinoid maddesi, 8,2 kilo metamfetamin, 661 bin 394 adet uyuşturucu hap, 2 bin 416 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 2 milyon 879 bin 212 TL olan, 365 bin 241 adet kaçak sigara, 64 bin 505 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 530 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 534 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar neticesinde, 27,3 kilo esrar, 10 kilo eroin, 3,1 kilo sentetik kannabinoid, 4,9 kilo metamfetamin, 26 bin 186 adet uyuşturucu hap, 2 bin 261 kök kenevir ve 48 tabanca ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 690 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmalarda, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 263’ü denizlerde olmak üzere toplam 2 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 104 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)
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