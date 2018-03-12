2 köy daha temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütlerine karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Mehmetçik ve ÖSO tarafından PKK/PYD terör örgütlerine karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 52. gününde ilerleyiş devam ediyor. TSK ve ÖSO’nun Afrin merkeze girmesi için sadece 1.5 kilometrelik bir mesafe kaldı. TSK tarafından desteklenen ÖSO, Bülbül beldesi üzerindeki Kutanli ve Abila köylerini teröristlerden temizledi.

(Yousef Talha/İHA)