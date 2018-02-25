15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Afrin’e destek konvoyu

Afrin’e giden askerlere destek olmak için bir araya gelen yüzlerce vatandaş, araçları ile oluşturdukları konvoyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş yaptı.

Anadolu Yakası Engelliler Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizesinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Afrin’e giden Mehmetçiğe destek olmak için konvoy oluşturdu. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği organizasyona katılan vatandaşlar, Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti. Beşiktaş’tan dönüş yaparak tekrar Anadolu yakasına dönen konvoy, destek turunu 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda tamamladı.

(İHA)